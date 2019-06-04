ЕГЭ против «минёра». Экзамен победил

Обязательный ЕГЭ по русскому языку пытались сорвать в школе Приморского района Петербурга. Но даже угроза взрыва не смогла остановить процесс итоговой аттестации.

Как стало известно «Фонтанке», звонок с сообщением о бомбе раздался в дежурной части 86 отдела полиции в 10.59 третьего июня. Неизвестный заявил, что принес в школу №106 взрывчатку и взорвет ее, «хотя делать этого не хочет». К тому времени в учебном заведении на Сердобольской улице, 50/52, уже два часа сдавали Единый госэкзамен по русскому языку, который является для выпускников обязательным. Оствалось еще полтора часа.

При этом, как и полагается регламентом, школа была с девяти утра закрыта на вход и выход. Дирекция приняла решение не срывать ЕГЭ и не проводить эвакуацию. 184 одиннадцатиклассника продолжили отвечать на вопросы и писать сочинения. А с ними в здании остались 65 взрослых.

Осмотр школы закончили к полудню. Опасных предметов не нашли.





