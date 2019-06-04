Проезд «Нексии» по Невскому под красный попал на видео. Водителя вело лёгкое опьянение

Двадцатилетний водитель «Дэу Нексии», сотворившей ночное ДТП на Невском проспекте, предположительно, сел за руль в лёгком подпитии.

Как утверждает группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» 4 июня, прав у молодого человека не оказалось. Алкотестер, по некоторым данным, зафиксировал показатель 0,604 мг/л.

На опубликованном в социальной сети видео заметно, как «Дэу Нексия» на углу Невского проспекта и Михайловской улицы выскакивает на красный сигнал светофора, затем задевает «Ленд Ровер» и «Фольксваген». В аварии пострадали пассажиры «Нексии» 17 и 18 лет. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести. Машина, напомним, влетела в ограждение подземного перехода.

«Фонтанка» дозвонилась до бывшего владельца «Дэу». Он сообщил, что машину продал полтора года назад. Кому — не вспомнил.





