Каменноостровский перекрыт возле Соборной мечети

Каменноостровский проспект перекрыли у Соборной мечети Петербурга утром 4 июня. В эти минуты в мусульманском храме заканчивается богослужение в праздник Ураза-байрам.

Как передает корреспондент «Фонтанки», верующие уже начинают расходиться. Тем не менее Каменноостровский еще перекрыт – в том числе, поливальными машинами. По оценкам журналиста, количество участников утреннего богослужения в Ураза-байрам значительно выше, чем в предыдущие годы.







Ранее руководство метрополитена приняло решение закрыть на вход станцию метро «Горьковская» во избежание давки. Станция будет работать только на выход до 11 часов утра.

Теперь все участники праздничного богослужения направляются к «Петроградской».