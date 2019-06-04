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04.06.2019 08:18
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Каменноостровский перекрыт возле Соборной мечети

Каменноостровский перекрыт возле Соборной мечети

Каменноостровский проспект перекрыли у Соборной мечети Петербурга утром 4 июня. В эти минуты в мусульманском храме заканчивается богослужение в праздник Ураза-байрам.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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Как передает корреспондент «Фонтанки», верующие уже начинают расходиться. Тем не менее Каменноостровский еще перекрыт – в том числе, поливальными машинами. По оценкам журналиста, количество участников утреннего богослужения в Ураза-байрам значительно выше, чем в предыдущие годы. 

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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Ранее руководство метрополитена приняло решение закрыть на вход станцию метро «Горьковская» во избежание давки. Станция будет работать только на выход до 11 часов утра. 

Теперь все участники праздничного богослужения направляются к «Петроградской». 

фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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Справка:

Ураза-байрам или праздник разговения мусульмане отмечают в честь окончания поста в месяц Рамадан. В день празднования верующие надевают лучшую одежду, после молитвы готовят традиционные блюда и накрывают столы, дарят друг другу подарки, ходят в гости и раздают щедрую милостыню.

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