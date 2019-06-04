В ГИБДД хотят запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям ПДД

Водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав хотят запретить пользоваться каршерингом. Планами поделился начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.

Он рассказал, что ГИБДД хочет создать единую базу данных о злостных нарушителях, которой смогут пользоваться каршеринговые компании, чтобы проверить потенциальных клиентов, пишет 4 июня РБК со ссылкой на «Известия». Причем, туда внесут не только россиян, но и иностранцев.

«Такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан», — добавил Мишуров.

В связи с ростом популярности услуг (по данным Сбербанка, выручка сервисов за 2018 год увеличилась более чем в пять раз, а за границей даже считают, что в России происходит «каршеринговая революция») и общественным резонансом в ГИБДД стали изыскивать «законные средства проверки ТС для выяснения, то ли лицо находится за рулем, которое подавало заявку».

Согласно данным Сбербанка, которые приводит издание, в 2018 году число пользователи каршеринга в России составило 229 тыс. человек, а средняя цена поездки — 260 руб.





