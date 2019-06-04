«Горьковскую» закрыли на вход из-за Ураза-байрама

Станция метро «Горьковская» в Петербурге закрыта на вход утром 4 июня. Метрополитен принял решение изменить режим работы в связи с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам.

Как сообщили в пресс-службе подземки, станция будет работать только на выход до 11 часов утра. Корреспондент «Фонтанки» отметил давку из огромного количества верующих, которые направлялись к Соборой мечети, расположенной рядом с «Горьковской».

Фото: Михаил Огнев







«Фактическое закрытие и ограничение на вход станции «Горьковская» будет осуществляться в зависимости от пассажиропотока и по распоряжению Управления полиции на метрополитене», – добавили в подземке.