«Горьковскую» закрыли на вход из-за Ураза-байрама
Станция метро «Горьковская» в Петербурге закрыта на вход утром 4 июня. Метрополитен принял решение изменить режим работы в связи с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам.
Как сообщили в пресс-службе подземки, станция будет работать только на выход до 11 часов утра. Корреспондент «Фонтанки» отметил давку из огромного количества верующих, которые направлялись к Соборой мечети, расположенной рядом с «Горьковской».
«Фактическое закрытие и ограничение на вход станции «Горьковская» будет осуществляться в зависимости от пассажиропотока и по распоряжению Управления полиции на метрополитене», – добавили в подземке.
Справка:
Ураза-байрам или праздник разговения мусульмане отмечают в честь окончания поста в месяц Рамадан. В день празднования верующие надевают лучшую одежду, после молитвы готовят традиционные блюда и накрывают столы, дарят друг другу подарки, ходят в гости и раздают щедрую милостыню.