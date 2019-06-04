Тройное ДТП на углу Невского: «Нексия» влетела в переход, пострадал подросток

Авария с участием трёх автомобилей произошла в центре Петербурга в ночь на 4 июня. Очередной выезд на тротуар остановил подземный переход.

Как сообщают в соцсетях, на углу Невского проспекта и Михайловской улицы не смогли разъехаться Range Rover, Volkswagen Jetta, Daewoo Nexia. Последняя пострадала больше всего, её отбросило в переход. Судя по фото, удар был такой силы, что сдвинуло каменные блоки.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что авария произошла незадолго до половины первого ночи. Травмы получили двое, в том числе 17-летний подросток. По предварительной информации, их состояние оценивают как средней тяжести.





