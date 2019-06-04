Налётчик напал на отделение банка в Мурино. Стрельба собрать урожай не помогла

Вооружённый разбойник провалил попытку взять офис банка «Санкт-Петербург» во Всеволожском районе Ленинградской области. После стрельбы в воздух мужчина сбежал ни с чем.

По информации «Фонтанки», 3 июня покушением на наличность закончилась смена отделения банка у метро «Девяткино» на Привокзальной площади, 1. Около восьми вечера в офис вошёл неизвестный и потребовал у кассира деньги. Призыв подкрепил выстрелом в воздух. По предварительным данным, оружие было не огнестрельным.

Сотрудники нажали тревожную кнопку, однако налётчик успел сбежать. По словам очевидцев, мужчина был в маске. На Привокзальной продолжает работать полиция, разбойника ищут.

В банке «Санкт-Петербург» «Фонтанке» подтвердили факт нападения, отметив, что все службы сработали быстро. В пресс-службе уточнили, что пострадавших нет, деньги остались в сохранности. Во вторник отделение будет работать по расписанию.





