"Авакова в отставку!". В Киеве демонстранты взяли в осаду здание МВД после смерти мальчика от рук полицейских

В Киеве под зданием Министерства внутренних дел Украины собрались люди, которые требуют расследовать убийство пятилетнего Кирилла из Переяслава-Хмельницкого, которого во дворе ранили пьяные полицейские.

"В 21:30 сегодня неравнодушные соберутся под стенами МВД на Богомольца, 10, чтобы дать четко понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся, как и облегчить ответственность убийц. Изменения – это про наше с вами неравнодушие и принципиальность", – анонсировала это событие ранее депутат Верховной рады Елена Сотник в Facebook.

Протестующие зажгли файеры. Также собравшиеся скандируют "Авакова в отставку!" (Арсен Аваков – министр внутранних дел Украины- прим.ред.), люди держат плакаты с надписями "Полиция убивает".







Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области пятилетний мальчик в собственном дворе в результате выстрела получил тяжелое ранение головы и открытую черепно-мозговую травму. Полиция в порядке статьи 208 УПК задержала подозреваемых.

После ранения Кирилла доставили в Киев для дальнейшего лечения в нейрохирургическом центре. Состояние потерпевшего было крайне тяжелым – он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. В понедельник, 3 июня, в больнице Киева Кирилл умер, врачам не удалось спасти его жизнь.