Попокатепетль выбросил столб пепла высотой более 3 км

улкан Попокатепетль около Мехико в понедельник произвел мощный выброс пара и пепла. Об этом сообщил в своем Twitter координатор Управления гражданской обороны штата Мехико Луис Фелипе Пуэнте.

"Высота [столба пепла] превысила 3 тыс. метров", – говорится в записи. Средний уровень угрозы, действующий в настоящее время в районе вулкана, изменен не был.

#Explosi?n del #Popocat?petl a las 9:18 horas, con una altura mayor a los 3,000 metros, contenido moderado de ceniza en direcci?n al suroeste. El sem?foro de#AlertaVolc?nica permanece en #AmarilloFase2 pic.twitter.com/j2jq57M87Y — Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 3 июня 2019 г.







Попокатепетль, расположенный в 70 км от Мехико, ежедневно производит десятки, а иногда и сотни выбросов пепла, газов и пара. Вулкан, достигающий высоты 5,42 км, входит в число самых крупных и активных на территории латиноамериканской страны.