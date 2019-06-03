Поселившийся у Петропавловской крепости детёныш тюленя объявлен в розыск

Загорающие у стен Петропавловской крепости вовлечены в операцию по поиску детёныша тюленя. Он использует пляж в качестве лежбища, петербуржцев просят не проходить мимо.

Как сообщает «Фонд друзей балтийской нерпы» 3 июня, тюленя в центре города замечают на протяжении двух недель. Преимущественно ночью, днём он «куда-то пропадает». Судя по опубликованным фотографиям, в светлое время суток детёныша у крепостных стен также наблюдали.

Снимки заставили зоозащитников забеспокоится о здоровье млекопитающего. Они считают, что «малыш выглядит плоховато» и нуждается в помощи. Любого, кто увидит тюленёнка, просят не пытаться изловить его самостоятельно, а звонить в фонд.





