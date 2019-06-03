Происшествия
Указ Путина о зарплатах медикам выполнили в 35 регионах. Петербург не смог
«Майский указ» президента за 2012 год о повышении зарплат среднему и младшему медперсоналу не исполнило большинство российских регионов. Петербург и Ленинградская область до отметки «сделано» не дотянули самую малость.
Как сообщили «Фонтанке» в Счётной палате РФ 3 июня, невыполнение указа в Северной столице отмечено только в третьем квартале прошлого года. До выставленной планки зарплатам младших медицинских работников не хватило около 2%.
Для Ленобласти третий квартал также прошёл неудачно, но показатели подвели по двум категориям. Недоплатили младшему медперсоналу и врачам, уровень невыполнения оказался меньше 2%. Полностью справились только 35 из 85 субъектов страны.
Проверка исполнения бюджета за 2018 год также показала, что министерство здравоохранения, Федеральное медико-биологическое агентство и Роспотребнадзор не смогли освоить выделенные на медицину средства. Кроме того, Минзрав не улучшил показатели по продолжительности жизни и снижению смертности от новообразований. По-прежнему непозволительно много остаётся недовольных качеством медпомощи.
В апреле РБК со ссылкой на данные Росстата сообщало, что к концу прошлого года зарплаты бюджетников соответствовали майским указам только в четырёх регионов. Одним из них называли Ленинградскую область.
Справка:
Обеспечить рост зарплат бюджетников президент Владимир Путин поручил в 2012 году. Социальная часть его указов затронула работников бюджетной сферы в нескольких категориях: согласно документу, оплата труда учителей (в образовательных учреждениях разного уровня), воспитателей детсадов, социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала должна достичь средних зарплат по региону; зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны достигать 200% от средней по региону.