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Указ Путина о зарплатах медикам выполнили в 35 регионах. Петербург не смог

«Майский указ» президента за 2012 год о повышении зарплат среднему и младшему медперсоналу не исполнило большинство российских регионов. Петербург и Ленинградская область до отметки «сделано» не дотянули самую малость.

Как сообщили «Фонтанке» в Счётной палате РФ 3 июня, невыполнение указа в Северной столице отмечено только в третьем квартале прошлого года. До выставленной планки зарплатам младших медицинских работников не хватило около 2%.

Для Ленобласти третий квартал также прошёл неудачно, но показатели подвели по двум категориям. Недоплатили младшему медперсоналу и врачам, уровень невыполнения оказался меньше 2%. Полностью справились только 35 из 85 субъектов страны.

Проверка исполнения бюджета за 2018 год также показала, что министерство здравоохранения, Федеральное медико-биологическое агентство и Роспотребнадзор не смогли освоить выделенные на медицину средства. Кроме того, Минзрав не улучшил показатели по продолжительности жизни и снижению смертности от новообразований. По-прежнему непозволительно много остаётся недовольных качеством медпомощи.

В апреле РБК со ссылкой на данные Росстата сообщало,  что к концу прошлого года зарплаты бюджетников соответствовали майским указам только в четырёх регионов. Одним из них называли Ленинградскую область.



Справка:

Обеспечить рост зарплат бюджетников президент Владимир Путин поручил в 2012 году. Социальная часть его указов затронула работников бюджетной сферы в нескольких категориях: согласно документу, оплата труда учителей (в образовательных учреждениях разного уровня), воспитателей детсадов, социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала должна достичь средних зарплат по региону; зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны достигать 200% от средней по региону.

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