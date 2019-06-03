Трамп всё знает: Россия вывела "большинство своих людей" из Венесуэлы

Интригу с якобы выводом российских военных специалистов, длившуюся с утра 3 июня, вечером подогрел лидер североамериканских штатов. Россия проинформировала Вашингтон о выводе большинства «своих людей» из Венесуэлы, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп, ранее отобедавший и возможно, уже ужинающий с королевой Англии в Лондоне.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июня 2019 г.







«Россия сообщила нам, что они вывели большую часть своих людей из Венесуэлы», — написал американский президент. Он не стал уточнять, о ком идет речь, но, вероятно, имеются в виду военные специалисты, так как эта тема несколько раз поднималась в последние дни.

Ранее 3 июня Москва опровергала отзыв своих специалистов из Венесуэлы. Перед этим The Wall Street Journal со ссылкой на близкий к Министерству обороны источник сообщил, что Россия отозвала большинство своих военных советников из Венесуэлы.