Трамп всё знает: Россия вывела "большинство своих людей" из Венесуэлы

Интригу с якобы выводом российских военных специалистов, длившуюся с утра 3 июня, вечером подогрел лидер североамериканских штатов. Россия проинформировала Вашингтон о выводе большинства «своих людей» из Венесуэлы, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп, ранее отобедавший и возможно, уже ужинающий с королевой Англии в Лондоне.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июня 2019 г.