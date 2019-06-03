Комитет по природопользованию Петербурга временно возглавил Денис Матвеев

Денис Матвеев назначен временно исполняющим обязанности председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности . Ранее он пришел в комитет на место первого заместителя главы.

Информацию о назначении Дениса Матвеева «Фонтанке» 3 июня подтвердили в пресс-службе ведомства. В комитет он перешел летом 2018 года из администрации Василеостровского района, где занимал должность заместителя председателя. До этого числился первым заместителем главы Пушкинского района, а еще раньше порядка 12 лет проработал в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Напомним, Игоря Григорьева врио губернатора Александр Беглов освободил от должности председателя комитета 27 мая. Он возглавлял ведомство с осени 2015 года.





