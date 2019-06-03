Volvo предлагает россиянам подписку на свои автомобили. Цена устроит не всех

Volvo Cars Russia первым из автопроизводителей представил в России сервис подписки на свои автомобили. Почти за 60 тысяч рублей в месяц.

Как сообщает 3 июня пресс-служба компании, оформить подписку может любой гражданин России, достигший 25 лет. Подписка оформляется на 12 месяцев, в течении которых единственными заботами водителя будут мойка, оплата парковок и заправка автомобиля. Остальное, что по идее должно включать в себя страховку и техобслуживание, компания берет на себя.

Первоначально для подписки будут предоставляться только полноприводные кроссоверы Volvo XC60 в топовой комплектации Inscription, а размер ежемесячного платежа составит 59 500 рублей. Подписку можно будет оформить только после проверки платежеспособности клиента, при этом ни первоначальный взнос, ни залог за машину не требуются.

Сервис подписки – это новая форма «не-владения» автомобилем. Автопроизводители осознают, что вся индустрия находится в процессе трансформации, поскольку коренным образом меняются привычки и образ жизни современного человека. В частности все меньше людей хотят обременять себя собственным автомобилем, предпочитая либо общественный транспорт, либо арендованные авто. Средний возраст покупателей автомобилей в Европе – 56 лет, а первый свой автомобиль европейцы покупают не раньше 35-38 лет. Более того, все меньше молодых людей вообще получают водительские права.







В таких условиях автопроизводителям волей-неволей приходится искать новые формы взаимодействия с клиентами. Большинство экспертов пришли к единодушному мнению, что автопром неизбежно будет трансформироваться от производства и продажи к предоставлению услуг, то есть к разным формам аренды.

Подписка – это такая сравнительно новая форма долгосрочной аренды, которая отличается от кратковременного каршеринга или от приобретения автомобиля с помощью лизинга. В последнем клиент фактически «покупает» автомобиль в рассрочку и по окончании срока лизинга может либо приобрести его в собственность, доплатив до полной стоимости, либо вернуть компании и взять в лизинг новый. Подписка изначально предполагает, что человек пользуется автомобилем только установленный срок. Как правило это год, хотя есть сервисы подписки, которые сдают машины и на меньшее время. Пока что в основном подписные сервисы развивают премиальные бренды, поскольку там получается наибольшая разница между ценой покупки и стоимостью подписки.

И здесь мы подходим к главному вопросу: насколько подписка выгодна. На самом деле однозначного ответа на этот вопрос пока что не могут дать даже специалисты. На примере Volvo мы видим, что цена подписки на премиальный автомобиль в топовой комплектации на первый взгляд «кусается». За год «не-владения» Volvo XC60 Inscription придется заплатить 714 000 рублей – сумму, вполне сопоставимую с ценой нового автомобиля субкомпактного или даже компактного класса.

Однако цена нового Volvo XC60 Inscription, согласно сайту компании, составляет 3 701 000 рублей, без учета разных дополнительных опций. Если разделить эти почти четыре миллиона на цену готовой подписки, то получится ровнехонько пять лет – максимальный срок, на который обычно оформляют автокредиты. Но в отличие от автокредита, тут не придется платить банковские проценты.

Так что если человек хочет ездить именно на престижном автомобиле премиум-класса, причем менять машины каждый год (Volvo обещает, что в сервисе подписки будут использоваться только абсолютно новые автомобили), но не обременять себя всеми сопутствующими владению проблемами: кредитом, страховками, налогами, техобслуживанием и так далее, то, наверное, «Вольво» по подписке такого человека более чем устроит.

Компания Volvo рассчитывает, что к 2025 году половина автомобилей марки будет эксплуатироваться в сервисах «подписки». «Это очень прозрачный, удобный способ иметь автомобиль», – говорит главный исполнительный директор Volvo Хакан Самуэльссон. – «Вы точно знаете, за что платите».