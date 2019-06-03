14-м кандидатом в губернаторы Петербурга хочет стать политтехнолог, работавший в одном из предвыборных штабов Беглова

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 3 июня приняла документы у еще одного желающего стать кандидатом в губернаторы города. Им стал 26-летний политтехнолог Павел Рассудов.

Как рассказали «Фонтанке» в Горизбиркоме, он решил пойти на выборы самовыдвиженцем. Рассудов, судя по его соцсетям, позиционирует себя, как представитель «Пиратской партии», хотя на сайте организации нет его упоминаний после 2014 года. В последнее время, по информации «Фонтанки», Рассудов вел занятия в школе молодого политика, организованной одним из филиалов штаба Александра Беглова.

В телеграм-канале Рассудов указал, что «выдвинулся в губернаторы Санкт-Петербурга для того, чтобы двигать пиратские идеи в массы», в том числе бороться с бюрократией, и продвигать организацию в Петербурге оффшорной зоны по интеллектуальным правам.

Ранее «Фонтанка» писала, что на выходных 13 человек пришли в Горизбирком с заявлении об участии в губернаторских выборах, в том числе бюджетники, муниципальные депутаты и политики, неоднократно участвовавшие в губернаторских кампаниях.





