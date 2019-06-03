Секретная полиция горит на мелочах: госномер закреплен за служебным уазиком, а висит на «Ауди» и «Ладе» одновременно

В инстаграме петербуржца 3 июня попалось видео, где в паре метров друг от друга стоят «Ауди» и «Лада» с одинаковыми госзнаками 78 региона. Символизирует принадлежность машина с мигалкой Адмиралтейского УМВД. «Фонтанка» поняла в чем «прикол».







Место ситуации понять не сложно: пересечение 5-ой Красноармейской и Измайловского на стороне Адмиралтейского УМВД.

Видео вызвало улыбку у самих полицейских. Согласно их комментариям, это, конечно, случайность, но при вооруженном взгляде она отражает алгоритмы работы наружного наблюдения, в простонародье называемом «наружкой». У этой невидимой службы имеется масса подменных номеров.

К сюжету, один из собеседников рассказал «Фонтанке» короткую байку: «Как-то жулики Петербурга поняли, как определять машины этой секретной службы. Оказалось проще простого – по чехлам на сиденьях. В хозяйственном управлении ГУВД ткань была закуплена одинаковая, из нее и пошили всем одинаковое. Горим на мелочах».

– Возможно это подменные номера руководства УМВД или оперативников. Но с каких щей – одинаковые, – трудно предположить, – сообщил журналисту «Фонтанки» другой сотрудник.

Что касается номеров-близнецов, то официально госномер зарегистрирован на полицейском УАЗе. Точка.