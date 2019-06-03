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Город
03.06.2019 19:58
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Смольный за 236 млн рублей переделает проект уже строящейся линии метро из-за ДК им. Газа

Проблема в пересадочном узле. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры проводит аукцион: ведомство ищет подрядчика, который не дороже, чем за 236 млн рублей, скорректирует проект участка коричневой линии метро от «Путиловской» до «Юго-Западной» (проектное название «Казаковская»). Информация об этом размещена на сайте госзакупок. 

Как следует из технического задания, причина корректировки – необходимость изменить архитектурные, объёмно-планировочные и конструктивные решения пересадочного узла «Кировский завод» – «Путиловская». Подрядчику нужно будет учесть возможное воздействие будущего участка Красносельско-Калининской линии метро на выявленный объект культурного наследия «Дворец культуры им. И. И. Газа». Справиться нужно до 30 июня 2020 года. 

Стоит отметить, что прямо сейчас над указанным участком трудится «Метрострой». По действующему контракту он должен закончить со станциями «Путиловская» и «Юго-Западная» к июню 2020 года. «Фонтанка» писала: здесь отставание – уже год от графика. 

Разработкой проектной документации участка «Путиловская» – «Юго-Западная» занимался проектный институт «Ленметрогипротранс». За эти работы компания получила 180 млн рублей. Рабочую документацию же за 852 млн рублей подготовил московский проектировщик «Метрогипротранс».

«Фонтанка» подробно рассказывала о том, что в ближайший год Смольный закажет корректировки старых проектов на 850 млн рублей.



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