LADA Granta увеличили дорожный просвет и приспособили к «специфическим условиям эксплуатации в России»

АвтоВАЗ 12 июня запускает в продажу новую версию универсала «Лада Гранта» – с повышенной проходимостью. LADA Granta Cross, как сообщает 3 июня пресс-служба марки, «создана с учетом специфических условий эксплуатации в России».

Granta Cross, как и другие «Кросс-версии» автомобилей марки, отличается настройками шасси, контрастными стилевыми решениями и дорожным просветом, который составляет 198 мм при снаряженной массе автомобиля. Это самый большой клиренс в семействе «Гранта». Автомобиль получил защитный обвес из пластика, шины увеличенной размерности (195/55R15) и легкосплавные диски другого дизайна. В интерьере предусмотрены цветные вставки на сиденьях и обивках дверей: серые либо оранжевые.

LADA Granta Cross будет доступна в 6-ти оригинальных комплектациях. Базовая версия оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 87 л.с. и механической трансмиссией. Она также получила климатическую систему, полный пакет шумоизоляции, включая мягкие подкрылки в колесных арках из материала, который не впитывает влагу и гасит «пескоструй» и удары гравия, атермальную тонировку стекол, электропривод и обогрев наружных зеркал, подушку безопасности водителя и аудиоподготовку. Стоимость такой комплектации стартует от 554 900 рублей, что делает LADA Granta Cross самым доступным автомобилем среди Cross-версий LADA.

Версия Comfort доступна в 3-х вариантах компоновки двигателя и коробки передач. Автомобиль с 1,6-литровым 87-сильным мотором и МКПП обойдется минимум в 577 900 рублей. Вариант со 106-сильным мотором и «механикой» стартует от 592 900 рублей. А цена версии со 106-сильным двигателем и автоматизированной механической трансмиссией начинается от 617 900 рублей. «Комфортный» вариант получил подушку безопасности переднего пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителем усилия, обогрев передних сидений, складной ключ зажигания с пультом управления центральным замком и штатной сигнализацией и аудиосистему с 4-мя динамиками.







Топовая комплектация Luxe можно оснащается также противотуманками, обогревом ветрового стекла, круиз-контролем с функцией ограничителя скорости, парктроником, датчиками дождя и света и задними электростеклоподъемниками. Стоимость такого варианта начинается от 618 900 рублей за 106-сильный мотор с МКПП и от 643 900 рублей за 106-сильный двигатель с АМТ.