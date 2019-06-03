Ленинградский зоопарк показал пополнение. Хамелеон-гигант пока умещается на пальце, сурчата неуклюже исследуют вольер

Популяция сурков в Ленинградском зоопарке после зимы увеличилась вдвое. Недавно родившуюся тройню уже демонстрируют посетителям зверинца, ещё одного новичка пока берегут от чужого внимания.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка 3 июня, семейство Ижорика и Августины перевели в открытый вольер. Потомство у пары появилось в конце апреля, выбираться из домика трое детёнышей начали недавно. На видео видно, что зверьки ещё не приобрели родительской ловкости и то и дело опрокидываются на спину.







Ижорик, Отрада и Августина в 2017 году были подарены зоопарку администрацией Ленобласти. Крепкая пара образовалась сразу, третья постоялица зимовала в одиночестве. Пополнение пока остаётся безымянным.

Другим новорождённым стал детёныш одного из самых крупных и красивых видов хамелеонов – Парсони. Взрослая особь достигает в длину до 65 сантиметров, родившийся в конце мая вместе с хвостом пока дорос до 8.

«Лишь несколько человек в мире смогли получить потомство от этих удивительных существ, и мы гордимся, что один них родился в Ленинградском зоопарке!», – говорят в пресс-службе.

Яйца хамелеона Парсони развиваются около двух лет. Всё это время в террариуме необходимо постоянно менять температурный режим, имитируя естественные для этого вида дождевые тропические леса. Сейчас детёныш содержится в служебном помещении, оценить можно только взрослую особь.