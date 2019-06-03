Три атомные субмарины Северного флота учились стрелять ракетами из-подо льдов Арктики

Экипажи атомных подводных лодок Северного флота отработали подготовку к действиям – применению ракетного оружия – в ледовых условиях Арктики, об этом 3 июня сообщила пресс-служба Минобороны России. Она уточнила, что учения подводников-североморцев проходили в мае в рамках плановой боевой подготовки подводных сил флота в зимнем периоде обучения.

К выполнению задач подо льдами Северного Ледовитого океана были привлечены подводные атомные ракетные крейсеры «Тула», «Новомосковск» и «Северодвинск».

«Подводники отработали полный спектр задач подлёдного плавания, в том числе по поиску полыньи в заданном районе и всплытию во льдах. В ходе плавания в Арктике экипажи атомных подводных лодок Северного флота также выполнили ряд практических исследований по применению оружия подо льдом», – сообщает российское оборонное ведомство.





