Грузовой корабль Dragon отошел от МКС

Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX 3 июня отстыковался от Международной космической станции (МКС). Прямая трансляция с борта МКС шла на сайте NASA.

LIVE NOW: There’s a spacecraft on the move! Tune in to watch @SpaceX’s #Dragon cargo spacecraft depart the @Space_Station after nearly a month at our orbiting laboratory: https://t.co/mzKW5uV4hS. Ask questions using #askNASA pic.twitter.com/jRbLOiCgQX