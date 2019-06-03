«А что я теперь могу?» Миллиардер Вексельберг пожаловался на тотальный кризис и санкции

Основной владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг дал первое интервью после введения против него американских санкций. Жизнь под ограничениями обернулась для него кризисом, но не финансовым, а личным.

«Люди говорят: у тебя так много бизнеса в России, ты знаменит в России, ты не под европейскими санкциями. Почему ты так переживаешь? Но для меня это тотальный кризис в жизни», – приводит РБК выдержки из интервью Вексельберга, опубликованного Financial Times 3 июня.

Санкции ударили не по деньгам и бизнесу, а стали «личной ситуацией», ограничив горизонты. «Для меня весь мир был полон возможностей. А теперь что я могу?» – сокрушается он. Попадание в «чёрный список», к примеру, не позволяет навестить дочь и внука в Нью-Йорке.

Вексельберг называет себя человеком мира и говорит, что позиция властей США стала для него сюрпризом. Знакомство с Владимиром Путиным считает недостаточно веской причиной для запретов: дело должно быть в чём-то ёще.







FT пишет, что некоторые объясняли санкции против Вексельберга попыткой наладить сотрудничество между Россией и США. Так, бизнесмен посетил инаугурацию Дональда Трампа. В интервью он объяснил свой визит любопытством – новый лидер США казался интересным.

«Если бы я только понимал, насколько остра внутриполитическая ситуация...» – говорит он.

Вексельберг и «Ренова» попали в санкционный список США в апреле 2018 года вместе с Олегом Дерипаской, Игорем Ротенбергом, Сулейманом Керимовым и другими. Ограничения включают запрет на въезд в эту страну и заморозку активов. Американским гражданам и иностранным контрагентам запрещено вести бизнес с Вексельбергом и его группой компаний. По оценке Forbes, Вексельберг с состоянием 11,5 млрд долларов занял второе место в рейтинге обедневших российских миллиардеров. За год он потерял 2,9 млрд, уступив лидерство Дерипаске.