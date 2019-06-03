«Зенит» за год потратил на выплаты агентам 215 млн рублей. «Спартак» – в три раза больше

Стало известно, сколько российские футбольные клубы потратили на выплаты агентам игроков в 2018 году. Как 3 июня сообщает «Спорт Бизнес Консалтинг» со ссылкой на отчет РФС по итогам года, безоговорочным лидером рейтинга стал московский «Спартак». Красно-белые заплатили посредникам 688,7 млн рублей.

На втором месте оказался «Зенит» с 215 млн. Третью строчку занял «Ростов» – 127,9 млн.

Полностью рейтинг выплат выглядит так:







1. «Спартак» – 688,7 млн рублей

2. «Зенит» – 215

3. «Ростов» – 127,9

4. «Динамо» – 86,7

5. «Краснодар» – 66

6. «Локомотив» – 60,8

7. ЦСКА – 53,6

8. «Ахмат» – 34,9

9. «Рубин» – 27

10. «Оренбург» – 9,3

11. «Уфа» – 8,6.

Отмечается, что у остальных пяти команд РПЛ («Арсенал», «Урал», «Крылья Советов», «Анжи», «Енисей») и всех клубов Олимп-ФНЛ стоят прочерки.

Напомним, что в сезоне-2017/18 «Спартак» занял третье место, «Зенит» – пятое. Сезон-2018/19 «Спартак» завершил на пятой строчке, а «Зенит» стал чемпионом.