Сотрудники Группы «Эталон» приняли участие в Фестивале ЗСД

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

1 июня состоялось одно из самых ожидаемых спортивных событий этого лета – Фестиваль ЗСД – забег и велопробег по скоростной трассе Санкт-Петербурга, в котором Группа «Эталон» выступила официальным партнером.

Более 40 сотрудников Компании в 2019 году покорили самую необычную трассу Северной столицы и увидели город с нового ракурса. Сначала в 17:30 стартовали участники забега, которые пробежали дистанции в 10,5 км и в 21,1 км. И, наконец, в 21:30 был дан старт для велосипедистов, перед которыми стояла задача преодолеть дистанцию в 14,5 км. Cтарший эксперт отдела международной финансовой отчетности Группы «Эталон» Юлия Федорова приняла участие и в массовом забеге, и вечернем велопробеге!

Для гостей мероприятия весь день работала фестивальная зона, на которой детей и их родителей развлекали талисманы Группы «Эталон» – Рыжие Коты. Победителям забега вручали на сцене кубки, грамоты и памятные подарки, чемпионкам-девушкам на дистанции 21,1 км подарки вручала директор департамента корпоративных коммуникаций и PR Группы «Эталон» Ксения Савчук.

Всего в мероприятии приняли участие около 7 000 велосипедистов и 1 300 бегунов.

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