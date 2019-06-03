Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе подал иск против изданий, опубликовавших «подставное» видео с ним

Адвокат бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе подал иски в Германии в отношении изданий Spiegel и Sueddeutsche Zeitug, опубликовавших скандальное видео с Ибицы, которое привело к его отставке.

Об этом 3 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Standard и прокуратуру Мюнхена.

Как сообщили в прокуратуре Мюнхена, немецкий адвокат Штрахе «предъявил уголовные обвинения в отношении всех лиц, которые совместно несут ответственность за производство, распространение и публикацию так называемого видео с Ибицы».

В ведомстве также отметили, что такое же заявление должно быть подано и в прокуратуру Гамбурга. Издание связывает это с тем, что штаб-квартиры изданий Spiegel и Sueddeutsche Zeitung, которые опубликовали скандальное видео, находятся в Гамбурге и Мюнхене соответственно.







За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ Spiegel и Sueddeutsche Zeitung синхронно опубликовали видеоматериалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей «россиянкой», которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии, а по последним сообщениям СМИ – боснийской студенткой. При этом сами издания, опубликовавшие скандальный материал, указали на то, что запечатленная на видео встреча была «ловушкой» для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе был вынужден подать в отставку.

Публикация стремительно привела к внутриполитическому кризису в Австрии: после отставки Штрахе дошло до отставки всего правительства страны во главе с Себастьяном Курцем. Страну ждут досрочные выборы в сентябре.