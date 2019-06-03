«ЦБ сейчас контролирует поляну». Резкое падение нефти – не проблема для России

Экономист Евгений Коган рассказал «Фонтанке», почему падение цен на нефть сразу на 6% всего за день не является проблемой для РФ.

Евгений Коган, фото - Евгений Дудин/Коммерсантъ

Резкое падение цен на нефть в первый день торгов лета 2019 года к концу понедельника скорректировано в два раза. Принципиально новых причин для таких скачков нет. Все поводы для опасений игроков известны – это Китай и США, рассказал «Фонтанке» профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Экономист уверен, что текущая экономическая и политическая ситуация в мире позволяет властям РФ оставаться в комфортном состоянии обезьяны, которая спокойно наблюдает, как по реке плывёт труп её врага. Другими словами, никаких потрясений для суверенной российской экономики пока ждать не приходится. Если только один из признаков дорожающего золота (а оно дорожает) – новый военный конфликт где-нибудь на карте Земли – не станет внезапной реальностью.

- Утреннее падение нефти на 6% заставило вас задуматься над простым вопросом: что стряслось?

– Потом уже было -4%. Это говорит только о том, что сейчас нефть очень волатильна. Просто большие колебания. Основная причина известна – опасения замедления развития мировой экономики из-за того, что происходит между США и Китаем. Плюс Америка решила кузькину мать показать Индии, которую с 5 июня лишают торговых привилегий, и Мексике. По другой линии - Ирану. Хотя Иран скорее способствует росту цен на нефть. Вот на стыке этого всего и получаем падение.







- Правы те, кто говорят, что во всём виноват «главный биржевой спекулянт» Дональд Трамп?

– Да, разумеется. Но ещё и Чубайс. Он же всегда виноват.

- С Китаем Трамп не первый месяц выясняет отношения. Но просадка нефти на 6% за один день случилась впервые за долгое время. Ваши коллеги выводят в центр «наезд» США на Мексику. Неожиданное решение президента США обложить мексиканский импорт таможенными пошлинами.

– Я бы не сказал, что это ключевой фактор того, что сейчас происходит с нефтью. Да, Мексика – это серьёзно для США. Но Китай – это гораздо серьезнее. Это мощнейший потребитель нефти в мире. Цены на нефть – это Китай и США сегодня. Договорённости их будут крайне тяжёлыми. Просто потому, что договориться не красть интеллектуальную собственность невозможно. Как вы уговорите лису не воровать куриц из курятника? Никак. У лисы работа такая. Не могут китайцы вдруг перестать воровать интеллектуальную собственность. Ну а что касается минус шести процентов разом – это чистой воды психология. Совпало несколько факторов. Китай – первый дамоклов меч. Подвесили второй – Индия и Мексика. Уже веселее. Потом появляется отчёт Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов. И не важно, что там внутри. Это уже повод для рынков.

- А чем отчёт плох на этот раз?

– Ровным счётом ничего там не стряслось. Всё в порядке. Запасы сырой нефти и бензина немного разошлись с прогнозами. Но объём производства нефти за неделю вырос на 100 000 баррелей, до 12,3 млн баррелей в сутки. То есть показатель вернулся на рекордный уровень, который был достигнут в апреле. Это несерьёзно. Но информация пошла. А дальше уже не важны детали.

- Ну а где же мы и наши синхронно «замороженные» друзья по ОПЕК? Неужели только Дональду можно рулить ценами на нефть?

– Проблема в том, что у России запас движения очень небольшой. Мы не можем сейчас резко увеличить добычу. И мы не заинтересованы в том, чтобы сильно её снижать. Мы как некий постоянный фактор. А вот Саудовская Аравия может реально увеличить производство. У них есть мощности дополнительные. Во-вторых, Америка. У них очень много сланцевой нефти. И они со своими новыми технологиями через 2 – 3 года станут крупнейшими экспортёрами нефти. Все это понимают. Фактор Америки растёт.

- Так и фактор России вроде как растёт? По крайней мере, центральное диспетчерское управление ТЭК рапортует – за год нарастили экспорт нефти на 4% https://www.fontanka.ru/2019/06/03/058/.

– Это несерьёзно. Нет возможностей для резкого наращивания. У нас много месторождений, которые частично или полностью исчерпаны. Надо идти из Западной Сибири в Восточную. А это требует довольно больших затрат. Транспортировка. Большая страна. И у нас нет новых технологий. Мы можем увеличиться на пару-тройку процентов. Но серьезно увеличиться в добыче сейчас могут только Саудовская Аравия и Америка. И давать прогноз по новым договорённостям с ОПЕК я бы вообще сейчас не стал. Очень трудно это прогнозировать. Ведь когда цена 60 – 70 долларов, все чувствуют себя королями. В тот момент, когда вдруг цена станет 40 долларов, все закричат «ой-ой-ой!» и побегут договариваться. Договариваться начнут, только когда петух клюнет.

- Такие скандалы, как скандал по истории с качеством нашей нефти, не влияет на рынки?

– Нет. На мой взгляд, это был чисто ситуационный момент. Неделя-другая, и об этом забудут. У всех бывает. Проблема несистемная.

- Зато у нас системно беднеет простой россиянин. На фоне падающей нефти падает и рубль.

– Рубль не дешевеет. Рубль стоит стабильно на месте. Он укреплялся на 64,5. Сейчас он 64,25. И что? Это не называется дешевеет. Лёгкие флуктуации. Па-де-де на одном месте. Во-вторых, у рубля сейчас огромный запас прочности. Это профицитный бюджет, положительный платёжный баланс, ЦБ сегодня полностью контролирует поляну: ликвидность, финансовый рынок. И ему уже не нужны валютные интервенции. Он это делает совершенно иными способами. Ставка рефинансирования, ставка резервирования. Следующий очень важный момент, который мы не можем не учитывать: если бы Минфин не покупал сегодня валюту согласно бюджетному плану, то рубль был бы сейчас не 65 с четвертью. В текущей ситуации с текущей нефтью и бюджетом рубль, если бы он был совсем свободным, был бы на уровне 60 или даже 55.

- Невиданными темпами растут акции российских компаний. Газпром сегодня +12% на ММВБ. Спасибо «агенту Кремля» Дональду Трампу за наше счастливое сейчас? Это как с нефтью связано?

– Это связано с двумя факторами. Когда паны дерутся, у холопов либо чубы трещат, либо, если это умные холопы, они стоят в стороне и наслаждаются. В данном случае Россия выступает в роли умных холопов, которые скорее даже напоминают обезьяну из китайской притчи, которая сидит на берегу и ждет, когда труп врага проплывет мимо. Это не наша борьба. Торговые войны – это неприятно для глобальной экономики, но мы себя от этого чувствуем немножко лучше. И не забываем, что просто не до нас. Во-вторых, это высокие дивиденды российских компаний и корпораций. В частности, «Газпрома». У него очень высокие дивиденды, и неудивительно, что цена растет.

- Судя по всему, в ближайшие месяцы Иран будет оставаться «плохим» со всеми не вытекающими из него нефтяными последствиями. Сегодня была новость, что в июне США, Россия и Израиль якобы договорятся убирать иранское присутствие из сирийской войны. Как это будет влиять на нефтяные рынки?

– Пока это никак не влияет. Иранцы сейчас не прут на рожон, ведут себя аккуратно, никто не хочет сильных обострений. Ну да, Америка сейчас усиливает санкционное давление. Но обратите внимание, каких-то совсем напряженных вещей сейчас нет. Пока Иран, например, не начинает по-крупному финансировать Хезболлу, чтобы она забрасывала Израиль ракетами, как это было один раз. Я не исключу, что это будет, если Иран начнут выпихивать с Ближнего Востока. Но сильно на ценах на нефть это не скажется, только если Дональд Трамп не решит вступиться за «младшего брата».

- Новости из Венесуэлы – ещё фактор биржевых перепадов? Вроде как российские военные специалисты там растворились в джунглях. Канадские дипломаты в шлейфе выхлопов реактивных самолётов.

– Сегодня мир настолько нестабилен, что мы можем утром проснуться и увидеть золото по 1380, а нефть по 68 или по 58 и фьючерс на Америку плюс 1000 пунктов или минус 1000 пунктов. Мир сейчас колбасит.

- Да, но колбасу раздает по-прежнему Америка?

– Ну, есть еще много доброхотов, но, правда, основные ньюсмейкеры – это США.

- Нынешнее падение цен на нефть – это тоже США?

– Да. Но вы на золото посмотрите – плюс 1%, платина вообще плюс 2%. Весело, весело. Это много. Это означает напряженность в мире. Золото так просто не растет. Оно растет либо в ожидании снижения процентных ставок, либо в мире есть подозрения, что будут греметь пушки.

- На нефть какой прогноз на ближайшее время? На какой цифре можем начинать переживать?

– Для России все, что выше 50 – 55 долларов, – это нормально. Все, что выше 60, – это отлично. Реальные головные боли могут начаться при приближении к цифрам 40 – 45. Так что пока все колебания находятся в комфортной для России зоне. Я думаю, что в ближайшие дни нефть пойдет корректироваться наверх.

- Учитывая эмоции на рынках классических энергоресурсов, можно сказать, когда станет выгодно покупать акции компаний, производящих ветряки, оборудование для солнечных батарей и так далее?

– И тут два фактора. Первый, когда цена на нефть будет очень высокая, а второй фактор – когда будут большие льготы и скидки для тех, кто пользуется альтернативной энергетикой. И второй фактор – наверное, более серьезный. Когда государство предлагает существенные льготы, комфортные тарифы, вот тогда это интересно. Но я думаю, еще лет 10 у нас точно есть. Но интересно, мы видим, что некие процессы начинают потихонечку происходить. В частности, Средиземное море потихонечку теплеет, туда приплывают какие-то морские змеи, экзотические акулы. Айсберги тают. Но жечь углеводороды, несмотря на это всё, перестанут ещё не скоро.

Николай Нелюбин, «Фонтанка.ру»