На «Скандинавии» «Ларгус» вытолкнул «Шкоду» навстречу «Ладе». Пострадали люди

Три автомобиля столкнулись на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти днем 3 июня. От ДТП двух попуток досталось машине на «встречке» и ехавшим в ней людям.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 15:15 на 83-м километре федеральной трассы. По предварительным данным, 31-летний мужчина, двигаясь на автомобиле LADA Largus в сторону Выборга, не справился с управлением и столкнулся с попутной Skoda Octavia под управлением 58-летнего водителя. От удара «Шкоду» вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с ВАЗ-21099.

В результате 44-летний водитель 99-й получил травмы средней степени тяжести, а его 68-летняя пассажирка – тяжелые.

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