Тарифы на "коммуналку" в Петербурге приостановят за счет вдруг обнаруженных "необязательных трат"

После начала предвыборной губернаторской кампании Смольный заходит с козырей. Темпы роста коммунальных тарифов снижают в 10 раз, пересчитав расходы монополистов.

Егор Алеев/ТАСС

О том, что плата за коммунальные услуги во втором полугодии вырастет на 0,4% вместо 4,3%, было объявлено в Смольном 3 июня. Утверждается, что добиться этого удалось благодаря пересмотру операционных расходов поставщиков коммунальных ресурсов. Предвыборный характер этой арифметики отрицать странно, но в новейшей истории, и правда, не вспомнить, когда цены на какие бы то ни было ресурсы в городе падали. Эксперты говорят, что инфляцию не обманешь, и кому-то все равно придется оплачивать этот праздник. Потом.

Предыдущая версия повышения тарифов была изложена в декабрьском правительственном постановлении. Одно запланированное изменение с тех пор уже произошло — с начала года цены синхронно выросли на 1,7% в связи с повышением НДС. Второй серии ждали с июля: отопление и горячая вода должны были подорожать на 3,3%, холодная вода — на 7%, электричество на 3%. Сводная цифра в квитанции не должна была увеличиться более чем на 4,3% при федеральном лимите в 4,5%.

С февраля начались приключения Водоканала: предприятию посоветовали не строить иллюзий по поводу собственной исключительности и приготовиться к остановке роста тарифов в 2020-м. Материалы проверки контрольно-счетной палаты в отношении расходов ГУП передали силовикам, руководство сменили, а затем начали показательно резать расходы. Стало известно, что монополисты переплачивали посреднику на рынке электроэнергии по 600 млн в год, затем сообщили и о 300-миллионной избыточной страховке.

В итоге «Водоканал» действительно здорово урезали. В долгосрочных тарифах предприятие устанавливало на второе полугодие рост 10%. Уже в новом году его отрезвили, сообщив, что для населения цены поднимут на 7%, а для предприятий — на 8%. 3 июня выяснилось, что и это перебор: тарифы вырастут на 3,2% и 3,7% соответственно. Необходимая валовая выручка «Водоканала», которую закладывают в цены, упала на 650 млн рублей (при общем объеме в 32,5 млрд), именно столько, в теории, за полгода сэкономят потребители. Если сейчас исполнители коммунальных услуг платят за кубометр 25,5 рубля, то с июля будут платить 26,3.







Тариф на отопление и горячую воду вместо повышения теперь упадет на 0,6%. Одна из причин – сокращается тариф ЗАО «Тепломагистраль. «Фонтанка» подробно писала о том, как это предприятие создавалось при участии ВТБ, банка «Санкт-Петербург» и ГУП «ТЭК» для строительства сети от Северо-Западной ТЭЦ до Приморской котельной, принадлежащей ГУП «ТЭК». Сейчас городу принадлежит лишь 0,06% в «Тепломагистрали», основной реестр акционеров скрыт. В тариф был включен и 3-миллиардный кредит от ВТБ непосредственно на строительство трубы, компания рассчитывала погасить его к 2020-му году. Дела пошли не гладко, она многократно судилась с банком, да и сейчас в базе арбитража значатся иски кредитной организации. Одно из заявлений, банкротное, будут рассматривать в июне. Предприятию еще предстоит расплачиваться (по данным издания, отдать придется порядка 4 млрд), но главное – теперь статья по обслуживанию долга исключается при расчете валовой выручки «Тепломагистрали». Как рассказал «Фонтанке» глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин, об этом говорит соответствующее разъяснение федеральной антимонопольной службы. Соответственно, снижаются расходы ГУП «ТЭК СПб».

Еще большую экономию дает исключение так называемой расчетной предпринимательской прибыли самого ГУП. Она была учтена при рассмотрении результатов деятельности компании за 2017 год. При этом постановление правительства № 534, которое отменяет расчетную прибыль для унитарных предприятий, вышло как раз в 2017-м. Здесь опять же ждали разъяснений от атимонопольщиков, и, получив их, выкинули порядка 400 млн из валовой выручки ГУП «ТЭК СПб». За счет этого, а также эффекта от удешевления услуг «Водоканала», тепловики, как выясняется, могут сократить свои расходы на 750 млн рублей. Вместо 13,4%, тариф предприятия увеличится на 8,8%. Одновременно снижается льготный тариф для населения: исполнители услуг должны будут платить 1765,33 рубля за гигакалорию вместо 1 775,45 рублей и 105,92 рубля за кубометр горячей воды вместо 106,53.

Очень вовремя для города ФАС вмешалась и в спор Смольного с еще одним поставщиком теплоэнергии — газпромовской ТГК-1. «Фонтанка» много писала о том, как компания пыталась внедрить новые тарифы на основе физического метода расчета условного топлива. Чем дольше город сопротивлялся, тем заметнее росли ставки, и на момент победы ТГК-1 задолженность Петербурга составляла, по версии предприятия, 9 млрд рублей. Отдавать ее предполагалось в течение 3 лет. Однако Смольный считал по-своему, у него выходило 4,9 млрд рублей. Как сообщил «Фонтанке» Дмитрий Коптин, антимонопольная служба в этом случае подтвердила правоту чиновников.

Энергетический вице-губернатор Максим Шаскольский не обошел вниманием и Петербургскую сбытовую компанию, которую возглавлял с 2013 года по 2019-й. Валовая выручка предприятия сокращается на 70 млн рублей до 4,73 млрд. Если сейчас 1 кВт/ч стоит 4,61 рубля, то на второе полугодие был запланирован трехпроцентный рост, до 4,75 рубля (при максимальном уровне, одобренном ФАС, в 4,77 рубля). В итоге увеличение сбытовой надбавки замедлили, и ПСК, напротив, идет по минимальной планке, установленной антимонопольщиками - 4,65 рубля за кВт/ч.

Если на подконтрольных монополистов город может влиять более или менее свободно, то заставить газ дешеветь чиновники не в состоянии, тарифы установлены на федеральном уровне. Подавляющее большинство петербуржцев платят по нормативу, и, как заявил Максим Шаскольский, норматив этот процентов на 15-20 превышает фактическое потребление горожан. В связи с этим Смольный направил письмо на имя председателя правительства Дмитрия Медведева с просьбой пересмотреть норму потребления газа в Петербурге.

Как пояснили в аппарате Шаскольского, всего квитанция подорожает на 0,38% для 55% населения города — тех, кто проживает в домах с электроплитами и стандартным набором коммунальных услуг. Для обладателей газовых плит рост окажется чуть больше — 0,44%.

При этом бюджет дополнительной нагрузки получить не должен: субсидии коммунальщикам по-прежнему предполагаются на уровне 13,7 млрд. На данный момент в бюджете указаны 9,7 млрд, но это объясняется тем, что весенней корректировки не было, и в данной статье, в частности, не учтены изменившиеся отношения с ТГК-1, которые впишут осенью.

Динамика тарифов в Петербурге напрямую связана с важными электоральными событиями. Достаточно вспомнить, как регулярное удорожание жетонов и проездных останавливалось аккурат перед президентскими выборами 2012 года и губернаторскими — 2014-го. Закономерность подтвердилась и в 2018-м. Так что нет сомнений, что за неожиданную ревизию коммунальных расходов, как и за большую часть хороших новостей последнего года, город должен сказать спасибо выборному календарю.

Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин напоминает судьбу «Ленэнерго», которое заниженные тарифы несколько лет назад чуть не довели до катастрофы, так что пришлось вмешиваться Москве. «После этого тарифы росли совсем другими темпами, – говорит эксперт. – Надо понимать, что регулятор постоянно режет неэффективные расходы монополистов, но делает это по официальным методическим рекомендациям. Когда из каких-то других соображений начинают искусственно тормозить тарифы, надо быть готовым, что за это придется расплачиваться на более поздних этапах. Инфляцию не обманешь».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»