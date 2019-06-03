За 7 лет метрополитен Петербурга купит 800 вагонов

ГУП «Петербургский метрополитен» планирует приобрести 800 новеньких вагонов метро. Об этом 3 июня рассказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Уже в 2019 году парк подвижного состава предприятия пополнится на 84 вагона. Беглов сделал своё заявление в ходе визита в метродепо Невское. Градоначальник осматривал прибывшую партию поездов «НеВа».

Отметим, что составы серии «НеВа» курсируют на Невско-Василеостровской линии с 2015 года. Их особенность в асинхронном тяговом приводе. За счёт этого они тратят меньше энергии и частично возвращают ее в сеть при торможении.





