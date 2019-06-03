Юная вологжанка не поняла, что такое Невский проспект. ДТП попало на видео

Серьёзное ДТП, случившееся в самом центре Санкт-Петербурга, зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

ДТП произошло ещё в минувшую пятницу, 31 мая, но видео появилось только сегодня. Как сообщает 3 июня «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Центральному району, на Невском проспекте, 152, 40-летний мужчина на «Форде», двигаясь от площади Александра Невского к площади Восстания, совершил наезд на пешехода – 15-летнюю девушку.

Несмотря на то что формально девушка права: она пересекала проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, ролик демонстрирует, насколько неразумным было её поведение: она бросилась бегом через оживлённую магистраль, вообще не глядя по сторонам. Водитель вряд ли мог что-то сделать, разве что заранее остановиться перед «зеброй».







Девушку, хоть она и дошла до тротуара сама, всё же госпитализировали. Медики признали её травмы лёгкими. По данным «Дорожного инспектора», она приехала в Санкт-Петербург в гости к своей сестре.