У россиян на границе с Финляндией и Эстонией за месяц изъяли почти тонну продуктов

На границе с Финляндией и Эстонией (МАПП «Светогорск», «Брусничное», «Торфяновка», «Ивангород»), а также в международном аэропорту Пулково в мае инспекторы конфисковали у путешествующих более 925 килограммов продуктов питания. Об этом 3 мая сообщается на сайте регионального управления Россельхознадзора.

Всего за прошлый месяц с незаконной едой при въезде в Россию расстались 142 человека. Люди везли из-за рубежа готовую молочную и мясную продукцию, рыбу, мёд, корм и кормовые добавки для животных, яйца.

Кому-то пришлось отдать снедь из-за отсутствия заводской упаковки, другие везли сыры, колбасы и прочую «санкционку» с превышением нормы в 5 кг.

«Вся указанная продукция животного происхождения возвращена на сопредельные территории или направлена на уничтожение», – добавили в ведомстве.





