Шведский суд не стал добиваться экстрадиции Ассанжа по делу об изнасиловании

Суд в Уппсале отказал прокуратуре, требовавшей заочно арестовать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Предварительное расследование можно продолжить и без присутствия обвиняемого в Швеции.

Как сообщает телеканал SVT 3 июня, суд счёл заочное заключение под стражу уже сидящего в британской тюрьме непропорциональной мерой. Допрос Ассанжа можно провести в Великобритании, где он в настоящее мнение содержится в тюремной больнице.

Прокуратура хотела добиться экстрадиции основателя Wikileaks по делу об изнасиловании двух женщин, которое было возбуждено в 2010 году. Производство было прекращено в 2017 году, но после задержания Ассанжа расследование возобновили. По словам адвоката, его клиент не уклонялся от допросов, даже прячась в посольстве Эквадора в Лондоне.

До Швеции выдачи Ассанжа потребовали также в США, расширенное слушание назначено на 12 июня.







Справка:

Полиция Великобритании схватила Ассанжа 11 апреля. Основателя WikiLeaks задержали по требованию Соединенных Штатов. В США в его отношении выдвинуто более 10 обвинений, за которые грозит 175 лет тюрьмы.