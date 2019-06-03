Российский экспорт в Финляндию сократился на 4%

Поставки товаров из России в Финляндию в марте 2018 года уменьшились на 4%, общий объём составил 763 млн рублей. Об этом 3 июня сообщает Финско-российская торговая палата со ссылкой на данные финской таможни.

Древесины и нефти РФ в стоимостном выражении поставила больше, чем годом ранее, а железа и стали – меньше.

Финский экспорт в Россию, отмечает ФРТП, наоборот, чуть подрос — объём увеличился на 2%, до 286 млн евро. В частности, за счёт экспорта машин и оборудования. В то же время поставки бумаги, картона и пластика в Россию сократились.

В целом финский экспорт сократился на 2,2%, до 5,4 млрд евро, в сравнении с мартом 2018-го, а импорт вырос на 2,9%, до 5,6 млрд евро.





