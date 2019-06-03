Шереметьево обещает решить проблемы с выдачей багажа только к концу июня
Столичный аэропорт признал наличие «задержек с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров», пообещав решить проблемы.
«Согласно предварительному прогнозу, ситуация с выдачей багажа стабилизируется к окончанию текущего месяца», – ответила 3 июня на запрос «Фонтанки» главный специалист дирекции по связям с общественностью Ядвига Кислицына.
По ее словам, руководство аэропорта сейчас занимается «перераспределением имеющихся производственных ресурсов», чтобы сократить сроки выдачи сумок и чемоданов. Кроме того, для консультации людей выделены дополнительные диспетчеры и супервайзеры, а пассажирам, которые ожидают багаж более 25 минут, будут выдавать еду и воду.
Аэропорт также обещает бесплатную доставку багажа при ожидании более 30 минут при условии заполненного заявления.
Проблемы у столичного аэропорта наблюдаются с минувших выходных, когда пассажиры от часа до шести ждали свои сумки и чемоданы. В Шереметьево говорят, что это связано с возросшей нагрузкой в летний сезон. Как «Фонтанке» на условиях анонимности рассказал один из грузчиков аэрохаба, кадровая проблема могла привести к затруднениям. Транспортная прокуратура Москвы уже начала проверку случившегося.
Справка:
По итогам прошлого года столичный Шереметьево был включен в список самых загруженных аэропортов Европы, заняв 10-е место по версии делового издания Bloomberg. Пассажиропоток в этом аэрохабе всего за год вырос на 14,3%, до 45,9 миллиона человек.