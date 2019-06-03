Шереметьево обещает решить проблемы с выдачей багажа только к концу июня

Столичный аэропорт признал наличие «задержек с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров», пообещав решить проблемы.

«Согласно предварительному прогнозу, ситуация с выдачей багажа стабилизируется к окончанию текущего месяца», – ответила 3 июня на запрос «Фонтанки» главный специалист дирекции по связям с общественностью Ядвига Кислицына.

По ее словам, руководство аэропорта сейчас занимается «перераспределением имеющихся производственных ресурсов», чтобы сократить сроки выдачи сумок и чемоданов. Кроме того, для консультации людей выделены дополнительные диспетчеры и супервайзеры, а пассажирам, которые ожидают багаж более 25 минут, будут выдавать еду и воду.

Аэропорт также обещает бесплатную доставку багажа при ожидании более 30 минут при условии заполненного заявления.

Проблемы у столичного аэропорта наблюдаются с минувших выходных, когда пассажиры от часа до шести ждали свои сумки и чемоданы. В Шереметьево говорят, что это связано с возросшей нагрузкой в летний сезон. Как «Фонтанке» на условиях анонимности рассказал один из грузчиков аэрохаба, кадровая проблема могла привести к затруднениям. Транспортная прокуратура Москвы уже начала проверку случившегося.





