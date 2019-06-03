«Чертаново» пало. Сборная РФ разнесла клуб из ФНЛ

Сборная России в контрольном матче 3 июня со счетом 6:0 победила московский клуб «Чертаново», выступающий в Футбольной национальной лиге.

Забитыми мячами отметились Артем Дзюба (7-я минута), Антон Миранчук (26), Александр Головин (42), Федор Смолов (46), Федор Чалов (61) и Резиуан Мирзов (77). На 18-й минуте встречи полузащитник Юрий Газинский из-за травмы покинул поле, вместо него на замену вышел Ильзат Ахметов.

Матч на тренировочной базе сборной в Новогорске прошел в рамках подготовки к отборочным встречам чемпионата Европы-2020, в которых россияне встретятся с командами Сан-Марино и Кипра. Игры пройдут 8 и 11 июня в России.





