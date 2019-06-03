Финская делегация на ПМЭФ поделится с Кобылкиным опытом переработки и сокращения отходов
На полях Петербургского международного экономического форума 6 июня состоится российско-финляндский диалог, посвящённый сотрудничеству в сфере экологии.
Участники дискуссии обсудят, какую роль играют государство, муниципалитеты, компании и потребители в обеспечении возобновляемых решений, как уменьшить количество отходов с помощью принципов экодизайна и улучшить повторное использование отходов новыми инновационными способами. Также стороны обменяются идеями для сотрудничества в сфере переработки.
В диалоге примут участие спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, президент Ассоциации развития возобновляемой энергетики Анатолий Чубайс, министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля, директор Европейского института леса Марк Палаи, директор по углеродно-нейтральной экономике замкнутого цикла The Finnish Innovation Fund Мари Пантсар и представители крупных компаний.
Модератором выступит экс-председатель Представительства финской промышленности в России East Office Эско Ахо.
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Справка:
Основным принципом циркулярной биоэкономики, к которой переходит Финляндия, является использование возобновляемых природных ресурсов вместо ископаемых, минимизация отходов, выбросов и утечки энергии, вторичное использование и переработка материалов.
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