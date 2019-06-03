Новые ипотечные возможности для «Нового Сертолово»

ГК «КВС»

Комфорт загородной жизни и городские удобства сочетаются в малоэтажном проекте группы компаний «КВС» – «Новое Сертолово». Теперь квартиры в этой новостройке можно приобрести с помощью привлечения ипотечных средств у банка-партнера ВТБ.

При первоначальном взносе от 10% от стоимости приобретаемой квартиры ставка по кредиту составит от 10,3% годовых. Сумма кредита – от 600 тыс рублей до 60 млн рублей. Срок кредитования – до 30 лет.

Семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй и/или последующий ребенок, могут получить ипотечный кредит на приобретение жилой недвижимости на первичном рынке по программе «Семейная ипотека», в рамках которой предоставляется кредит со ставкой от 5% на весь срок. Первоначальный взнос – от 20%, сумма кредита – от 1 млн. руб. до 12 млн. руб. в Санкт-Петербурге, срок кредита – от 1 года до 30 лет.

Также при покупке большой квартиры в Банке действует акция «Больше метров – меньше ставка». Программа «Больше метров – ниже ставка» может быть интересна покупателям, приобретающим семейную квартиру метражом более 100 кв. м. Первоначальный взнос – от 20%, процентная ставка – от 9,7%. Сумма кредита – от 600 тыс руб до 60 млн рублей. Срок кредитования – до 30 лет.

Подробнее с уловиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru

Квартиры в микро-городе «Новое Сертолово» сдаются с полной чистовой отделкой, также представлены квартиры со встроенной кухней и видовыми характеристиками. Уже работает супермаркет, небольшие популярные магазины и кафе известных марок. В микро-городе есть своя просторная зона отдыха – «Экологическая тропа». Здесь можно прогуляться по комфортным лесным дорожкам, устроить пикник или романтическое свидание в тени деревьев. Для любителей активного образа жизни есть спортивные площадки, турники, а также облагороженные дорожки для занятий бегом летом и скандинавской ходьбой.

Специалисты отдела продаж ГК «КВС» помогут подобрать квартиру в ЖК «Новое Сертолово», определиться с наиболее подходящей формой оплаты. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)