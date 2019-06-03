Колесо на КАД обогнало свою машину

Удивительные приключения колеса на КАД днём 3 июня попали на видео. К счастью, происшествие обошлось без серьёзных последствий.

«На внешнем кольце, перед Руставели, сегодня в час дня колесо убежало вперёд машины», – сообщает очевидец Эдик в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На его ролике видно, что колесо потеряла легковушка, ехавшая в третьем ряду. Оно ударилось о соседний автомобиль и покатилось вперёд вдоль отбойника. Обе машины затормозили.

Напомним, в апреле на КАД сняли на видео полёт капота: он тоже отсоединился от легковушки на ходу.





