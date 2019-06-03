В Осиновой Роще разбился квадроциклист, ехавший с ребенком. Уже четвертый с начала мая

Поездка с ребенком на квадроцикле в Выборгском районе Петербурга закончилась смертью и переломом. Это уже второе смертельное ДТП с квадроциклом в Петербурге и Ленобласти за два дня – и четвертое с начала мая.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 14:50 3 июня у дома 31 по Вокзальному шоссе в Осиновой Роще. По предварительным данным, 49-летний гражданин Украины, двигаясь на квадроцикле Suzuki по Вокзальному шоссе со стороны Выборгского шоссе в направлении железнодорожной станции Левашово, потерял контроль над управлением, наехал на препятствие и опрокинулся в канаву.

В результате ДТП мужчина погиб на месте. С ним ехал 12-летний пассажир. Подросток сломал правую руку, его состояние оценивается как средней тяжести.

«Прокатился с ребенком... Естественно, без защиты и шлема. Каждый день смертельные ДТП с квадриками», – добавляют в группе «Дорожный инспектор».







В ГИБДД отмечают, что на квадроцикле не было государственных регистрационных знаков. По факту ДТП ведется проверка.

Напомним, что вечером 2 июня в Киришском районе Ленобласти тоже погиб водитель квадроцикла. 50-летний мужчина на мотовездеходе Stels FTV 600JT опрокинулся на трассе Зуево – Новая Ладога. Водитель был без защиты и шлема. От полученных травм он скончался на месте.

По данным Госавтоинспекции, в 2019 году резко возросло число аварий с квадроциклами. С 1 мая в Петербурге было зафиксировано 7 таких ДТП, что на 6 случаев больше, чем год назад, и еще одна авария произошла в Ленобласти. Они унесли жизни четырех человек – и это на 4 жертвы больше, чем в прошлом году. Семь человек получили травмы, тогда как годом ранее было двое пострадавших. При этом, в отличие от 2018-го, трое из них – дети.

Чаще всего водители мотовездеходов управляют ими, не имея соответствующего права управления и не регистрируя квадроциклы в установленном порядке, отмечают в ведомстве.