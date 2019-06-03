Видео: По Софийской под «красные» гоняли мигранта на «Ладе». Водителю досталось, в том числе выдворение

Наряд из Пушкина гнал машину до Фрунзенского района, после чего водитель выскочил из-за руля. ГИБДД собрала все его нарушения. Самым болезненным оказалось отсутствие регистрации.

По информации «Фонтанки», около 20 часов 2 июня в Пушкине на требование экипажа полиции не остановилась «Лада 2114».

Развязка наступила уже во Фрунзенском районе, где на Софийской улице из-за пробки машине некуда было деться. После чего началась пешая погоня.

В результате на пойманного из Средней Азии составили два протокола за «красный сигнал светофора», один – за неостановку по требованию, другой – за отсутствие страховки и, наконец, по статье 18.8 Административного кодекса «Нарушение иностранным гражданином въезда в РФ». Последнее влечет выдворение.





