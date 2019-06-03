В «Новое Сертолово» откроется пункт полиции

ГК «КВС»

5 июня 2019 года в 11:00 в жилом комлексе «Новое Сертолово» состоится открытие участкового пункта полиции по адресу ул. Тихвинская, д. 6, корп.1.

На мероприятии выступят представители администрации МО Сертолово, сотрудники отдела полиции УМВД по Всеволожскому району, а также представители строительной компании ГК «КВС», ОП «КВС-Безопасность», УК «КВС-Сервис».

Малоэтажный жилой микрорайон «Новое Сертолово» представляет собой масштабный проект комплексного освоения территории. Основа концепции проекта – идея зеленого микро-города, в котором активный житель мегаполиса сможет получить все преимущества жизни за городом в сочетании с качеством и доступностью услуг. Согласно плану застройщика ГК «КВС», совсем скоро жилой комплекс разовьётся в полноценный микрорайон с населением порядка 10 тысяч жителей. Его удалённость и концентрация населения требуют серьёзного внимания с точки зрения безопасности жителей, сохранности имущества граждан и поддержания общественного порядка.

Создает благоприятную среду обитания в комплексе охранное предприятие «КВС-Безопасность», осуществляющее диспетчеризацию и патрулирование территории. За 2018 год совместными усилиями этой охранной структуры в ответ на обращения жителей удалось пресечь 25 правонарушений, задержать и передатиь полиции 5 человек, совершивших преступления. На сегодня ГК «КВС», совместно с УК «КВС-Сервис» и Охранным предприятием «КВС-Безопасность», проводит активную работу по укреплению и развитию партнерских отношений органов внутренних дел. Плотная совместная работа делает правоохранительную систему информационно открытой, повышает уровень доверия к ней, ее авторитет и престиж.

Осознавая значимость совместных действий полиции и жителей в поддержании правопорядка, застройщик решил создать в комплексе участковый пункт на безвозмездной основе. Здесь будет принимать граждан участковый уполномоченный отдела полиции.

Руководство ГК «КВС» уверено, что данный опыт станет хорошим примером подхода к комплексной безопасности на загородных жилых комплексах.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)