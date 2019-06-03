СКА будет играть в сезоне-2019/20 на площадке канадского размера

Хоккейная коробка на домашней арене СКА в Ледовом дворце будет уменьшена к началу сезона-2019/20. Как сообщил «Фонтанке» источник в клубе, это будет максимально близкий к канадскому вариант, он составит 60 на 26 метров (канадский вариант – 60,96 на 25,9).

Официальные бумаги, которые утвердят это решение, по словам источника, находятся в процессе подписания. Осталось уладить и технические моменты с ареной, которая принадлежит городу.

«Благодаря этому зона атаки увеличивается. Это лучше для всех. За этим будущее, не будет такого хоккея, как играет ЦСКА, как финны играли на чемпионате мира. Это лучший выбор для атакующих молодых команд. Это развивает игроков. Оборонительный хоккей никого не развивает», – заявили в клубе.

Ранее в КХЛ в основном использовали европейский размер площадки – 60 на 30 метров. Ряд клубов в последние годы перешли на промежуточный вариант – 60 на 28 метров. Считается, что чем уже площадка, тем хоккей получается более атакующий и быстрый.





