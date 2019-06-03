Двое незаконно прорвались из Финляндии в Россию
Двое неизвестных незаконно пересёкли государственную границу Финляндии в направлении России. О расследовании этого случая 3 июня сообщил Пограничный отряд по Лапландии.
Инцидент произошёл 31 мая в районе бывшего временного погранпункта в Виртаниеми (с российской стороны — Мурманская область).
Пограничники полагают, что с происшествием может быть связан бело-серый фургон типа Fiat Ducato. Особая примета автомобиля – брызговик с зубчатым краем по всей ширине задней части корпуса. Автомобиль был замечен днём 31 мая в районе Виртаниеми.
Расследование продолжается, ведомство попросило о помощи возможных очевидцев.
В пресс-службе ПУ ФСБ по Западному арктическому району на звонки «Фонтанки» не ответили.
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