Двое незаконно прорвались из Финляндии в Россию

Двое неизвестных незаконно пересёкли государственную границу Финляндии в направлении России. О расследовании этого случая 3 июня сообщил Пограничный отряд по Лапландии.

Инцидент произошёл 31 мая в районе бывшего временного погранпункта в Виртаниеми (с российской стороны — Мурманская область).

Пограничники полагают, что с происшествием может быть связан бело-серый фургон типа Fiat Ducato. Особая примета автомобиля – брызговик с зубчатым краем по всей ширине задней части корпуса. Автомобиль был замечен днём 31 мая в районе Виртаниеми.

Расследование продолжается, ведомство попросило о помощи возможных очевидцев.

В пресс-службе ПУ ФСБ по Западному арктическому району на звонки «Фонтанки» не ответили.





