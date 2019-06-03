Объявлены победители розыгрыша велосипедов от О'КЕЙ

Фонтанка.ру

Конкурс на самую креативную ЗОЖ – фотографию стал частью культурно-спортивного фестиваля ЗСД в Петербурге. Фестиваль прошёл в первый день лета и, по информации организаторов, собрал рекордное число участников и гостей – более 8 тысяч.

«О’КЕЙ» во второй раз становится партнёром фестиваля, организованного Фонтанкой.ру и комитетом по туризму Санкт-Петербурга. Его кульминация – забег и велопарад по скоростному диаметру города, одной из главный достопримечательностей Северной столицы. Местом старта и основной площадкой фестиваля стала парковка перед гипермаркетом «О’КЕЙ» на Богатырском проспекте, 42.

Хонор Илавски, региональный директор «О’КЕЙ» на Северо-Западе и сторонник идей ЗОЖ, принял активно участие в фестивале и преодолел дистанцию в 21 километр.

«Мы были рады принимать на своей территории участников и гостей этого удивительного мероприятия, – прокомментировал Хонор Илавски. – Их число превзошло в этом году все самые смелые ожидания – и наши, и организаторов. Это значимое подтверждение того, что жители и гости города, многие из которых являются нашими покупателями, выбирают ЗОЖ как норму жизни. Отдельно хочу поздравить победителей нашего конкурса #ОКЕЙзаЗОЖ, проявивших не только спортивную выдержку на дистанции, но и максимум креатива при создании своих фотографий. Теперь у наших победителей будет ещё больше возможностей для занятий спортом».

Фонтанка.ру

Участником конкурса мог стать любой, кто разместит креативное ЗОЖ-фото с мероприятия под хештегом #ОКЕЙзаЗОЖ. По мнению жюри, лучше всех с задачей справились: Иван Ганзевич с фотографией «ЗОЖ невесомость», Ксения Рукина, представившая работу «Живая пирамида около «О’КЕЙ» и Ирена Дмитриева с яркой фотографией в шлеме. Они были признаны победителями и получили в подарок от «О’КЕЙ» по новенькому велосипеду.

Организаторы ЗСД феста отметили победителей забега. На дистанции 10,5 километров среди мужчин быстрее всех оказался Денис Васильев, прибежавший вторым на прошлогоднем забеге, а среди женщин лидером снова стала Вероника Алексахина, победившая и в прошлом году. Дистанцию в 21,1 километр быстрее всех пробежали Евгений Сталяров и Евгения Тынчерова.

Однако главный результат – заряд здоровья и хорошего настроения – удалось получить всем, кто провёл 1 июня вместе с нами.

«О’КЕЙ» выражает признательность организаторам «ЗСД фест», правительству Санкт-Петербурга, гостям и покупателям и приглашает посетить наши гипермаркеты с широким ассортиментом продуктов для здорового и полезного питания. #ОКЕЙзаЗОЖ.