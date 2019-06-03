В Швеции насчитали 60 гетто. В одном из них жил исполнитель первого в истории страны теракта с человеческими жертвами Рахмат Акилов

Полиция Швеции представила 3 июня список из десятков так называемых «уязвимых районов страны». В зоне риска находится пригород Стокгольма Ворберг, где проживал 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который признан виновным в нападении на прохожих в центре Стокгольма.

«В общей сложности в стране 60 областей, в которых воздействие криминалитета на местное сообщество таково, что они должны быть включены [в список мониторинга полиции]. <...> Более высокая концентрация этих областей в трех столичных регионах – юг, запад и Стокгольм», – говорится в отчете полиции королевства.

В этом списке находятся 22 «особо уязвимых района», куда попал и Ворберг. На это место шведская пресса и полиция обратили внимание в 2017 году, когда стало известно, что там проживал подозреваемый в совершении первого в истории страны теракта с человеческими жертвами – 5 человек погибли, 14 получили ранения. Акилов, по версии следствия, был приверженцем террористических организаций, а на родине его объявили в международный розыск по подозрению в экстремизме. В 2018 году его приговорили к пожизненному заключению.

Полиция Швеции указывает, что число гетто продолжает снижаться. За год число «особо уязвимых районов» уменьшилось на один.





