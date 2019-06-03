Мусор вынесли, гирлянду сняли. Петербургский «Добродомик» снова кормит пенсионеров бесплатно

Кафе «Добродомик», временно закрытое по решению хозяйки, возобновило работу. С 3 июня пенсионеры снова могут бесплатно отобедать в общепите на Васильевском острове.

Позитивными новостями владелица заведения Александра Синяк поделилась на странице «Добродомика» в «ВКонтакте». Кафе получило два административных протокола, но будет это штраф или предупреждение, хозяйка пока не знает. С мешком мусора и новогодней гирляндой, вызвавшей неудовольствие чиновников, уже разобрались.

«Больше не будем плохо себя вести», – обещает она.

Кафе «Добродомик», которое держит супружеская пара, устраивает бесплатные обеды для старшего поколения полтора года. Летом угоститься приходит порядка 200 человек в день, зимой желающих в разы больше.

На закрытие заведения Александра Синяк пожаловалась 23 мая. По её словам, ей грозит крупный штраф за граффити на фасаде. В администрации предположили, что «произошел испорченный телефон», поскольку останавливать работу кафе чиновники не собирались. Штраф, как уточняют, тоже маловероятен – при первых нарушениях стараются обходиться предупреждением. Возмущение горожан перерывом в работе благотворительного кафе дошло до врио губернатора Петербурга Александра Беглова.





