Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +25
$ 65.55р
73.22р
18:01 03.06.2019
Расширенный поиск

Власть
03.06.2019 17:13
Печать

Дело Трубе. Глава государственного бюро расследований Украины дослужился до ещё одного уголовного преследования

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против директора Государственного бюро расследований (ГБР) страны Романа Трубы. Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

«В Генпрокуратуру поступило заявление от главы совета общественного контроля при Государственном бюро расследований и секретаря совета Надежды Коренной о совершении ряда преступлений директором ГБР Романом Трубой. ГПУ внесла в Единый реестр сведения и поручила главному следственному управлению полиции начать расследование в отношении Трубы», – написал он на странице в Facebook.

По его данным, Трубе вменяют умышленное неисполнение решения суда, служебную халатность, а также злоупотребление служебным положением и разглашение данных досудебного расследования.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены и других преступлений со стороны директора Госбюро расследований Романа Трубы. Расследование начато 29 марта во исполнение решения Соломенского райсуда столицы Украины.

За последние две недели следователи ГБР возбудили ряд резонансных дел, в частности против бывшего президента Украины Петра Порошенко.



Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «КВС»
03.06.2019 17:31

В «Новое Сертолово» откроется пункт полиции

5 июня 2019 года в 11:00 в жилом комлексе «Новое Сертолово» состоится открытие участкового пункта полиции по адресу ул. Тихвинская, д. 6, корп.1.
Setl Group
03.06.2019 16:59

Setl Group во второй раз победил в общегородском забеге по ЗСД

Вероника Алексахина, сотрудница ЦРП «Петербургская Недвижимость», во второй раз стала победителем общегородского забега на 10,5 км в рамках ЗСД-феста.
Setl Group
03.06.2019 16:48

Жители «Чистого неба» посадили клены и сосны на Арцеуловской аллее

Добрососедский субботник состоялся 1 июня во дворах жилого комплекса «Чистое небо» на Арцеуловской аллее 23 к. 1 и 23 к. 2. Жители дома, сотрудники холдинга Setl Group и управляющей компании вместе убрали территорию и высадили на участке деревья и кустарники разных пород.
СРО А «Объединение строителей СПб»
03.06.2019 16:33

Представители «Объединения строителей СПб» покорили ЗСД

Представители «Объединения строителей СПб» второй год подряд принимают участие в велопробеге по Западному скоростному диаметру в рамках проведения Фестиваля ЗСД.
Setl Group
03.06.2019 15:10

Setl Group организовал праздник с посадкой деревьев в Мурино

1 июня, в День защиты детей, в «GreenЛандии-2» прошел семейный праздник GreenQuest. Все желающие вместе с малышами и детьми постарше соревновались в семейной эстафете. Рядом, на улице Шувалова, неравнодушные жители под руководством садовников и сотрудников Setl Group высаживали сирени и рябины.
фото предоставлено компанией LEGENDA Intelligent Development
03.06.2019 14:51

Год спустя: как выглядит спортивный комплекс школы №76 Выборгского района

В 2018 году в рамках подготовки к учебному году была выполнена реконструкция спортивного комплекса школы №76 петербургским девелопером LEGENDA. Учебный год подошел к концу, и мы решили проверить, в каком состоянии сегодня находится площадка, а также подготовили небольшой фотоотчет.
ГК «КВС»
03.06.2019 14:39

«КВС» и два крупнейших банка подпишут соглашения о сотрудничестве

УК «КВС» в рамках Петербургского международного экономического форума начнет сотрудничать с крупнейшими банками страны - ВТБ и Сбербанком.
фото предоставлено компанией АО «Строительный трест»
03.06.2019 13:31

«Строительный трест» поздравил петербуржцев с Днем защиты детей

1 июня «Строительный трест» принял участие в ежегодном благотворительном Зеленом марафоне, который прошел в парке 300-летия Петербурга.
«Аквилон Инвест»
03.06.2019 10:22

Во II очереди ЖК All Inclusive начались работы по свайному полю

На участке строительства II очереди ЖК All Inclusive на Старорусском проспекте в Шушарах началось устройство свайного поля. Комплекс возводит холдинг «Аквилон Инвест».
LEGENDA Intelligent Development
03.06.2019 09:59

«Иметь собственное машиноместо в паркинге – естественная потребность современного жителя мегаполиса»

Все чаще девелоперы предлагают своим клиентам машиноместа в подземном или отдельно стоящем паркинге на территории жилого комплекса, призывая будущих жителей подумать и о комфорте для своей машины, и для своих соседей, отказавшись от парковки во дворе.
ГК «РосСтройИнвест»
03.06.2019 09:00

РСТИ – новое имя ГК «РосСтройИнвест»

В этом году исполнилось 18 лет компании, с которой началась история ГК «РосСтройИнвест». Своё совершеннолетие холдинг встречает в обновлённом корпоративном образе, который отражает сегодняшние бизнес-цели компании.
LEGENDA Intelligent Development
31.05.2019 17:36

Ипотечные новости для покупателей LEGENDA

Сразу несколько банков-партнеров, а также Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ предлагают специальные условия ипотечного кредитования на покупку квартир в домах LEGENDA.