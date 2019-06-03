Дело Трубе. Глава государственного бюро расследований Украины дослужился до ещё одного уголовного преследования

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против директора Государственного бюро расследований (ГБР) страны Романа Трубы. Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

«В Генпрокуратуру поступило заявление от главы совета общественного контроля при Государственном бюро расследований и секретаря совета Надежды Коренной о совершении ряда преступлений директором ГБР Романом Трубой. ГПУ внесла в Единый реестр сведения и поручила главному следственному управлению полиции начать расследование в отношении Трубы», – написал он на странице в Facebook.

По его данным, Трубе вменяют умышленное неисполнение решения суда, служебную халатность, а также злоупотребление служебным положением и разглашение данных досудебного расследования.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены и других преступлений со стороны директора Госбюро расследований Романа Трубы. Расследование начато 29 марта во исполнение решения Соломенского райсуда столицы Украины.

За последние две недели следователи ГБР возбудили ряд резонансных дел, в частности против бывшего президента Украины Петра Порошенко.





