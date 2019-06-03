Вокруг Петербурга уничтожают незаконные дороги
Дорог-фальшивок вокруг Петербурга становится меньше. Первой за лето «жертвой» стал нелегальный выезд c песчаного карьера компании «ПГМ-Строй» на региональную трассу Торфяное — Отрадное — Заостровье в Приозерском районе, около поселка Веснино.
Как сообщает 3 июня пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, поводом для решительных мер стало отсутствие технических условий на обустройство съезда, что делало движение по дороге небезопасным. Работы выполнило Приозерское ДРСУ по предписанию ГКУ «Ленавтодор».
Незаконные съезды разрушают конструктив трассы и представляют серьезную угрозу для автомобилистов. Часто машина при выезде на дорогу сразу же попадает на полосу встречного движения. В тёплое время года ликвидация незаконных съездов занимает меньше времени: за два месяца уничтожено порядка 60 незаконных дорог в Выборгском, Всеволожском, Ломоносовском и Тосненском районах. Стоимость работ по устранению съездов в дальнейшем предъявляется владельцам организаций-нарушителей.