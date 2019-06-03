Вокруг Петербурга уничтожают незаконные дороги

Дорог-фальшивок вокруг Петербурга становится меньше. Первой за лето «жертвой» стал нелегальный выезд c песчаного карьера компании «ПГМ-Строй» на региональную трассу Торфяное — Отрадное — Заостровье в Приозерском районе, около поселка Веснино.

Как сообщает 3 июня пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, поводом для решительных мер стало отсутствие технических условий на обустройство съезда, что делало движение по дороге небезопасным. Работы выполнило Приозерское ДРСУ по предписанию ГКУ «Ленавтодор».

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

Незаконные съезды разрушают конструктив трассы и представляют серьезную угрозу для автомобилистов. Часто машина при выезде на дорогу сразу же попадает на полосу встречного движения. В тёплое время года ликвидация незаконных съездов занимает меньше времени: за два месяца уничтожено порядка 60 незаконных дорог в Выборгском, Всеволожском, Ломоносовском и Тосненском районах. Стоимость работ по устранению съездов в дальнейшем предъявляется владельцам организаций-нарушителей.





