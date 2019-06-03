Setl Group во второй раз победил в общегородском забеге по ЗСД

Setl Group

Вероника Алексахина, сотрудница ЦРП «Петербургская Недвижимость», во второй раз стала победителем общегородского забега на 10,5 км в рамках ЗСД-феста.

Вместе с ней 1 июня более полусотни представителей холдинга Setl Group общей командой промчались по перекрытому участку скоростного диаметра в составе яркой колонны велосипедистов. А лучшие спортсмены компании пробежали дистанции в 10,5 и 21 км.

Как и в предыдущем году, в 2019-м холдинг выступил спонсором фестиваля – одного из самых необычных и запоминающихся мероприятий Петербурга. Спортсменам и ценителям здорового образа жизни была предоставлена уникальная возможность проехать или пробежать по трассе с видом на Финский залив, стадион на Крестовском острове и Лахта Центр.

Колонна бегунов стартовала и завершала дистанцию на Богатырском проспекте, в то время как велосипедисты финишировали на набережной реки Екатерингофки. На старте для гостей мероприятия была организована фестивальная зона с лекциями и мастер-классами, концертами и развлечениями для детей.

В текущем году в ЗСД-фесте приняли участие более 6,7 тысячи велосипедистов и почти 1300 бегунов. Организаторами фестиваля выступили интернет-газета «Фонтанка.ру» и оператор ЗСД – ООО «Магистраль Северной столицы».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»