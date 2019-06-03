Представители «Объединения строителей СПб» покорили ЗСД

СРО А «Объединение строителей СПб»

Представители «Объединения строителей СПб» второй год подряд принимают участие в велопробеге по Западному скоростному диаметру в рамках проведения Фестиваля ЗСД.

Дистанция, покоренная нашими коллегами вечером 1 июня, составила 20 километров, начиналась от Богатырского проспекта, д.42 и закончилась на набережной реки Екатерингофки у съезда с ЗСД.

Велосипедисты промчались по одной из самых красивых скоростных трасс Петербурга, полюбовались панорамами на город, открывающимися с вантовых мостов, получили памятные медали «Покорившему ЗСД».

Напомним, что событие организовано интернет-газетой «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль северной столицы» при поддержке и СРО А «Объединение строителей СПб», официального партнера мероприятия.

Всего в забеге и велопробеге по ЗСД приняли участие около 10 тысяч человек. Для гостей фестиваля работала фестивальная зона с развлекательной программой: мастер-классами, спортивными активностями и конкурсами.

Справка:

СРО А «Объединение строителей СПб» – первая региональная саморегулируемая организация в России. В состав СРО А «Объединение строителей СПб» входят более 900 строительных компаний Санкт-Петербурга.